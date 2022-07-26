Теннисисток из России и Беларуси не допустили до турнира ITF в Эстонии

Правительство Эстонии не допустило теннисисток из России и Беларуси до участия в турнире ITF в Пярну.

Турнир стартует 8 августа. Несколько дней назад заявленные туда теннисистки из России и Беларуси получили от ITF письмо, в котором их попросили сняться с соревнований. В письме говорится, что они не смогут выступить ни на каких профессиональных турнирах в Эстонии.

«И вы скажете, что это реально справедливо!? Запомните это, когда будете говорить, как плохо кого-то дискриминировать. Спорт должен быть вне политики», – написала россиянка Элина Захарова, приложив скриншот письма от Международной федерации тенниса.

Ранее россиянок и белорусок не пустили турнир ITF в Лиепае. Латвийский теннисный союз запретил им участвовать в соревнованиях на территории страны.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе