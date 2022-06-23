Теннисисток из России и Беларуси не допустили до турнира ITF в Латвии

Латвийский теннисный союз не допустил теннисисток из России и Беларуси до участия в турнире ITF и Лиепае.

Изначально турнир должен был пройти в мае, но из-за нежелания допускать россиянок и белорусок его отложили, чтобы урегулировать вопрос. В итоге он состоится на неделе с 11 июля.

Несколько дней назад заявленные на турнир теннисистки из России и Беларуси получили от ITF письмо, в котором их попросили сняться с соревнований. В письмо говорится, что они не смогут выступить ни на каких профессиональных турнирах в Латвии.

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