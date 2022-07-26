Робредо назвал Надаля самым сложным соперником в карьере: «Не говорю, что с другими было легко, но с ним я страдал больше, чем с остальными»

Экс-пятая ракетка мира Томми Робредо назвал самого сложного соперника в своей карьере.

«Рафа – самый сложный из-за той скорости, с которой он бьет по мячу, вращения форхенда и того факта, что он левша и готов бежать за каждым мячом как за первым. Не говорю, что с другими было легко, но с ним я страдал больше, чем с остальными».

Каждый, кто видел Рафу в самом начале его карьеры, мог понять, что он станет великим игроком. Но он превзошел все ожидания и стал одним из лучших спортсменов мира, если не лучшим. Было трудно это осознать, но он невероятным образом этого добился».

Также он высказался о борьбе Рафаэля Надаля и Новака Джоковича за статус величайшего игрока всех времен.

«Прямо сейчас я бы сказал, что они идут нога в ногу. Ответ зависит от того, считаем ли мы, что важнее всего «Большие шлемы» или надо также учитывать победы в Кубке Дэвиса, количество недель в качестве №1 и другие факторы. Пока очень тяжело сказать, кто лучший».

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