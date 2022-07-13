Бывший тренер Джоковича: «Новак по всем параметрам лучше Федерера и Надаля»

Бывший тренер Новака Джоковича Никола Пилич объяснил, почему считает серба лучше Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Джокович на прошлой неделе выиграл седьмой «Уимблдон» и 21-й «Большой шлем» в карьере.

«Джокович лучше Федерера и Надаля по всем параметрам. Он был №1 в мире 374 недели – это впечатляюще. Кроме того, никто кроме него не выигрывал все титулы «Большого шлема» минимум дважды (на самом деле Надаль также выиграл все ТБШ по два раза – Sports.ru). И у Новака положительный баланс личных встреч почти со всеми игроками.

Конечно, снимаю шляпу и перед Надалем. За сотни лет никто не выиграет 14 титулов на «Ролан Гаррос».

Также он прокомментировал мнение, что Рафаэль Надаль мог бы выиграть «Уимблдон», если бы не травма.

«Думаю, Рафаэль не смог бы обыграть Джоковича. Он плохо играл на протяжении всего турнира. У него были проблемы с формой. Почти уверен, что он бы не смог ничего придумать в финале».

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