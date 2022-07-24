Музетти о подаче с руки на матчболе против Серундоло: «Не знаю, зачем я это сделал. И это не сработало»

Лоренцо Музетти прокомментировал неудачную подачу с руки на матчболе против Франсиско Серундоло. При счете 6:3, 5:4 и «больше» в гейме он подал с руки, пошел к сетке и проиграл очко.
В итоге итальянец проиграл тот гейм, но довел матч до победы на тай-брейке.
«Я не знаю, зачем я это сделал. Не знаю, почему подал с руки. И это не сработало.
Потом я выбрал другой вариант, вкрутил подачу, пошел к сетке, – и выиграл очко. Очень рад», – сказал Музетти, впервые вышедший в финал ATP.
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