Музетти о подаче с руки на матчболе против Серундоло: «Не знаю, зачем я это сделал. И это не сработало»

прокомментировал неудачную подачу с руки на матчболе против . При счете 6:3, 5:4 и «больше» в гейме он подал с руки, пошел к сетке и проиграл очко.

В итоге итальянец проиграл тот гейм, но довел матч до победы на тай-брейке.

«Я не знаю, зачем я это сделал. Не знаю, почему подал с руки. И это не сработало.

Потом я выбрал другой вариант, вкрутил подачу, пошел к сетке, – и выиграл очко. Очень рад», – сказал Музетти, впервые вышедший в финал ATP.

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