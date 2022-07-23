Дель Потро об участии Большой четверки в Кубке Лэйвера: «Вам повезло, что я не играю 😂»

Чемпион US Open-2009 Хуан Мартин дель Потро отреагировал на новость, что в Кубке Лэйвера примут участие игроки Большой четверки.

Накануне стало известно, что выступит за команду Европы вместе с , и .

«Вам повезло, что я не играю 😂», – написал аргентинец.

В феврале дель Потро выступил в Буэнос-Айресе – и сказал, что это, скорее всего, был последний матч в его карьере. Он продолжает лечение колена, на котором перенес несколько операций.

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