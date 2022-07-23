Дель Потро об участии Большой четверки в Кубке Лэйвера: «Вам повезло, что я не играю 😂»

Чемпион US Open-2009 Хуан Мартин дель Потро отреагировал на новость, что в Кубке Лэйвера примут участие игроки Большой четверки.
Накануне стало известно, что Новак Джокович выступит за команду Европы вместе с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Энди Марреем.
«Вам повезло, что я не играю 😂», – написал аргентинец.
В феврале дель Потро выступил в Буэнос-Айресе – и сказал, что это, скорее всего, был последний матч в его карьере. Он продолжает лечение колена, на котором перенес несколько операций.
Одинокая бандана на сетке. Прощание дель Потро с теннисом растрогает любого