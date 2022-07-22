Серундоло отыграл у Карацева подачу на матч и одержал восьмую победу подряд

Аргентинец Франсиско Серундоло в Гамбурге обыграл – 6:3, 4:6, 7:6.

Во втором сете Серундоло вел 4:1, но проиграл пять геймов подряд.

В третьем Карацев вел 3:1 с брейком и дважды был в очке от двойного брейка, но не смог его оформить и потом сразу же проиграл свою подачу.

Затем он снова повел с брейком и подавал на матч при счете 5:4.

Серундоло обыграл Карацева на втором турнире подряд. На прошлой неделе в Баштаде он тоже победил его в четвертьфинале и в итоге выиграл титул. Сейчас на его счету восемь побед подряд.

За счет этой серии аргентинец дебютирует в топ-25.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе