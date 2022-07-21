Рууд о 13-матчевой серии побед в Швейцарии: «Приятно возвращаться туда, где ты уже выигрывал»

Каспер Рууд прокомментировал победу над Иржи Лехечкой во втором круге в Гштааде. Норвежец победил 6:3, 6:4 и вышел в четвертьфинал.

«Думаю, это был отличный матч. Условия здесь довольно сложные из-за высоты – мяч отскакивает очень высоко. Нужно хорошо подавать и принимать, и я думаю, что у меня это получилось.

Поначалу у меня были проблемы, в первом гейме пришлось отыгрывать несколько брейк-пойнтов, но я взял этот гейм и стал играть лучше. Здорово снова одержать победу».

Также он прокомментировал то, что не проигрывает в Швейцарии 13 матчей подряд. Он действующий чемпион Гштаада и победитель двух последних розыгрышей в Женеве.

«Я добивался успеха и здесь, и в Женеве, так что очень рад вернуться. Очень хотел здесь сыграть, потому что у меня сохранились прекрасные воспоминания отсюда. Гштаад – замечательный город.

Приятно возвращаться туда, где ты уже выигрывал, и я надеюсь, что смогу хорошо выступить на этой неделе. Здесь отличная атмосфера, мне нравится играть в Швейцарии».

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