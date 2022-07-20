Рафаэль Надаль: «Не знаю, был бы я идеальным кандидатом на роль тренера. Пока что об этом не задумываюсь, но никогда не говори никогда»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» ответил, планирует ли тренировать после завершения профессиональной карьеры.

– Вы когда-нибудь представляли, каким будет бывший спортсмен Рафа Надаль? Видите себя тренером будущих звезд в академии?

– Конечно, когда-нибудь я перестану быть элитным спортсменом, но спортсменом я буду всегда, потому что спорт – моя страсть, и я буду заниматься им до тех пор, пока позволяет тело.

И я всегда буду участвовать в работе академии – проекта, который мы начали несколько лет назад и который развивается с каждым днем. Я даже надеюсь, что смогу уделять ей больше времени, чем сейчас, поскольку пока я продолжаю соревноваться и путешествовать по миру.

В академии занимаются самые разные игроки, и хочется верить, что будущая звезда тенниса уже с нами.

Не знаю, был бы я идеальным кандидатом на роль тренера. Пока что я об этом не задумываюсь, хотя, как говорится, никогда не говори никогда.

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