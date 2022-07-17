Бублик о том, изменил ли финал в Ньюпорте его мнение, что сезон складывается не очень удачно: «Не особо. Это последний травяной турнир»

Представитель Казахстана Александр Бублик прокомментировал выход в финал в Ньюпорте. Он обыграл Джейсона Кублера – 6:3, 6:2.

«У него была серия, но играть со мной в Ньюпорте – непростая задача. Он хорошо играл, и я желаю ему успехов. У него была серия, и, может быть, теперь начнется моя».

Также Бублик ответил на вопрос, изменил ли выход в финал его мнение, что сезон складывается не очень удачно.

«Не особо. Это последний травяной турнир, и дальше мне будет намного сложнее. Но я наслаждаюсь пребыванием в Ньюпорте, снова вышел в финал. Я доволен».

В финале Бублик сыграет с . Его спросили, как он будет готовиться к сопернику, который играет в стиле серв-энд-воллей.

«Я не знаю. Честно. Вы сами сказали, что к нему трудно подготовиться. Но в этом суть тенниса – в адаптациях. Я постараюсь адаптировать свою игру, и посмотрим, как все пройдет».

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