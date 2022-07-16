Джокович о завершении карьеры: «Все в моей команде знают, что это запретная тема. Не хочу, чтобы кто-то навязывал мне рамки»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» высказался о том, что в 35 лет продолжает играть на топ-уровне. Журналист, на вопрос которого он отвечал, сравнил его с лидером группы Rolling Stones Миком Джаггером.

«Надеюсь, моя карьера будет вдвое короче, чем у Мика Джаггера, потому что трудно рассчитывать, что я смогу играть в теннис в 78 лет (смеется). Конечно, я мог бы играть и петь в этом возрасте – но не танцевать.

Но я не ставлю себе рамки, сколько буду профессионально играть. Я не хочу их ставить – и не хочу, чтобы кто-то мне их навязывал. Все в моей команде знают, что это запретная тема. Нельзя спрашивать меня, сколько я еще буду играть, или навязывать мне свое мнение. Я волен сам принимать решения. И, конечно, нужно продолжать – особенно если я смогу выигрывать «Большие шлемы».

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