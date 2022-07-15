Итальянского судью отстранили за нарушения антикоррупционного кодекса

Итальянского судью Франческо Тотаро временно отстранили по обвинению в нарушениях антикоррупционного кодекса.

Отстранение началось 22 июня и продлится до окончания дисциплинарных слушаний.

В этом году Тотаро отработал судьей на вышке на 13 матчах «Челленджеров».

Ранее было несколько случаев, когда судей дисквалифицировали за манипуляции со счетом – они вводили его либо неправильно, либо с задержкой, чтобы их сообщники могли делать ставки в режиме лайв.

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