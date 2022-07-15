Каррено-Буста отдал Шварцману один гейм и впервые повесил баранку игроку топ-20

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18-я ракетка мира Пабло Каррено-Буста в четвертьфинале турнира в Баштаде разгромил №14 Диего Шварцмана – 6:1, 6:0.

Испанец повесил баранку на уровне ATP впервые с апреля-2021. Ему впервые удалось всухую взять сет у игрока топ-20. Ранее самым рейтинговым соперником, которому он вешал баранку, был №39 Фернандо Вердаско.

Кроме того, отдав один гейм, Каррено-Буста одержал самую разгромную победу с марта-2018, когда с таким же счетом обыграл Дениса Истомина.

Шварцман, в свою очередь, потерпел самое разгромное поражение с 2016-го, когда не взял ни гейма у Маркоса Багдатиса.

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