Кублер в матче с Оже-Альяссимом ушел с матчбола и впервые обыграл соперника из топ-20

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102-я ракетка мира Джейсон Кублер во втором круге турнира в Ньюпорте обыграл №9 Феликса Оже-Альяссима – 4:6, 6:3, 7:6.

Матч начался в среду, но из-за темноты его остановили при счете 6:5 в пользу Оже-Альяссима в третьем сете. В четверг Кублер выиграл гейм на подаче (отыграв матчбол), а потом и тай-брейк, на котором ушел с 1:3.

29-летний австралиец впервые в карьере встретился с игроком топ-10. Кроме того, победа над Оже-Альяссимом стала для него первой во встречах с игроками топ-20 (после трех поражений).

На «Уимблдоне» Кублер впервые в карьере вышел во вторую неделю «Большого шлема», а в Ньюпорте – в четвертьфинал ATP.

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