Рублев о том, как идет сезон: «Было очень много отличного и очень много плохого. Нужно это как-то выравнять»

прокомментировал победу над Федерико Корией во втором круге в Баштаде – 7:5, 4:6, 7:6.

«Очень упорный матч. Условия были невероятно сложными, показывать высокий уровень было тяжело. Я рад, что в итоге победил.

Федерико провел отличный матч – особенно здорово прибавил в третьем сете, начал забивать из любой точки. Было трудно с этим справиться».

Также Рублев оценил свой сезон в контексте того, что выиграл три титула и вышел в четвертьфинал .

«Было очень много отличного и очень много плохого. Нужно это как-то выравнять, чтобы стабильно выступать лучше».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе