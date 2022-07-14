Рублев о том, как идет сезон: «Было очень много отличного и очень много плохого. Нужно это как-то выравнять»

Теги ATP SkiStar Swedish Open Андрей Рублев Федерико Кория Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Федерико Корией во втором круге в Баштаде – 7:5, 4:6, 7:6.

«Очень упорный матч. Условия были невероятно сложными, показывать высокий уровень было тяжело. Я рад, что в итоге победил.

Федерико провел отличный матч – особенно здорово прибавил в третьем сете, начал забивать из любой точки. Было трудно с этим справиться».

Также Рублев оценил свой сезон в контексте того, что выиграл три титула и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

«Было очень много отличного и очень много плохого. Нужно это как-то выравнять, чтобы стабильно выступать лучше».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные