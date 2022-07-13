Джон Макинрой: «Медведев и Джокович не заслуживают того, чтобы их освистывали. Даниил до сих пор не оправился от того, что случилось с ним в Австралии»

Джон Макинрой высказался о свисте в адрес Даниила Медведева и Новака Джоковича. Их освистали в матчах с Рафаэлем Надалем – россиянина в финале Australian Open, серба – в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Даниил и Новак этого не заслужили. Их освистывали, когда они играли и выходили на корт. Возможно, Джокович не нравится вам так же сильно, как Федерер и Надаль, но ради всего святого, он делает наш спорт только лучше.

На мой взгляд, эмоционально Медведев до сих пор не оправился от того, что случилось с ним в Австралии. Дело не в самом поражении, а в болельщиках.

Я был другим. Я мог перетянуть зрителей на свою сторону. Громче всех мне аплодировали на «Ролан Гаррос», когда я уступил Ивану Лендлу.

90% на трибунах сначала аплодировали мне, а к концу матча уже освистывали. Нужно быть талантливым, чтобы сначала влюбить в себя толпу, а потом сделать так, чтобы тебя возненавидели».

Даниил Медведев: «Сегодня во время матча я перестал мечтать. Теперь я играю только ради себя и чтобы обеспечить семью. И для России»

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