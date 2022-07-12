Рыбакина публично подтвердила, что у нее нет гражданства России. Она показала журналистам казахстанские документы

Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина публично подтвердила, что является гражданкой Казахстана.
На пресс-конференции в Нур-Султане она продемонстрировала журналистам паспорт и удостоверение личности.
Согласно законодательству, при получении казахстанского гражданства необходимо отказаться от иностранного, а наличие двойного гражданства запрещено.
Таким образом, Рыбакина не имеет действующего российского паспорта.
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