Тренер Рыбакиной о начале сезона: «Из-за ковида она сильно похудела, потеряла мышечную массу. Кроме того, были проблемы со стопой»

Тренер чемпионки Елены Рыбакиной Стефано Вуков ответил, благодаря чему их сотрудничество стало успешным.

– Моя энергия против ее спокойствия! Елена – замечательная девушка. Я искал игрока, который хочет слушать и прибавлять. Я нашел эти качества у Елены, а она у меня – много информации и энергии.

Не так-то просто сработаться с игроком, нужно очень хорошо понимать человека. Многое сложилось, но по ее игровому стилю я понял, что она должна делать, как только ее увидел.

Я считал, что она может намного лучше подавать и играть агрессивнее, больше выходя к сетке, над чем мы еще работаем. Пока у нее недостаточно уверенности. Она предпочитает агрессивно играть с задней линии, мы оба это понимали. Мы развивали ее уверенность последние несколько лет.

В игровом плане наибольшие изменение коснулись подачи. Мы полностью изменили движение: сделали его короче и эффективнее, а также изменили подброс. И Елена прошла путь от небольшого количества эйсов до лидерства в WTA-туре. Кроме того, речь о настрое: теперь она хочет, чтобы подачу не приняли, а не просто вводит мяч в игру. Думаю, за последние несколько лет она поняла, что так может заработать много быстрых очков благодаря подаче.

– Какой момент был ключевым на турнире?

– Всегда тяжело, нужно как можно лучше готовиться к каждому матчу. Я почувствовал, что Елена только прибавляет в четвертьфинале против , хотя она проиграла первый сет. В том матче и после него она поверила, что у нее есть шанс взять титул.

– Перед турниром Елена верила, что сможет добиться большого результата?

– На самом деле, нет, потому что у нас был тяжелый период. В начале года Елена заразилась ковидом и пережила пару очень сложных недель. Она сильно похудела, потеряла мышечную массу, и ей потребовалось много времени, чтобы восстановиться. Она вернулась в Индиан-Уэллс и дошла до четвертьфинала, но играла на адреналине.

Кроме того, в начале года были проблемы со стопой, но нам удалось все уладить. И вот мы здесь – Елена выиграла один из крупнейших титулов в мире! Ей удалось, и я безмерно ею горжусь и невероятно рад.

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