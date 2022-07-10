Тренер Рыбакиной о начале сезона: «Из-за ковида она сильно похудела, потеряла мышечную массу. Кроме того, были проблемы со стопой»

Теги Уимблдон WTA Айла Томлянович Елена Рыбакина Теннис

Тренер чемпионки «Уимблдона» Елены Рыбакиной Стефано Вуков ответил, благодаря чему их сотрудничество стало успешным.

– Моя энергия против ее спокойствия! Елена – замечательная девушка. Я искал игрока, который хочет слушать и прибавлять. Я нашел эти качества у Елены, а она у меня – много информации и энергии.

Не так-то просто сработаться с игроком, нужно очень хорошо понимать человека. Многое сложилось, но по ее игровому стилю я понял, что она должна делать, как только ее увидел.

Я считал, что она может намного лучше подавать и играть агрессивнее, больше выходя к сетке, над чем мы еще работаем. Пока у нее недостаточно уверенности. Она предпочитает агрессивно играть с задней линии, мы оба это понимали. Мы развивали ее уверенность последние несколько лет.

В игровом плане наибольшие изменение коснулись подачи. Мы полностью изменили движение: сделали его короче и эффективнее, а также изменили подброс. И Елена прошла путь от небольшого количества эйсов до лидерства в WTA-туре. Кроме того, речь о настрое: теперь она хочет, чтобы подачу не приняли, а не просто вводит мяч в игру. Думаю, за последние несколько лет она поняла, что так может заработать много быстрых очков благодаря подаче.

– Какой момент был ключевым на турнире?

– Всегда тяжело, нужно как можно лучше готовиться к каждому матчу. Я почувствовал, что Елена только прибавляет в четвертьфинале против Айлы Томлянович, хотя она проиграла первый сет. В том матче и после него она поверила, что у нее есть шанс взять титул.

– Перед турниром Елена верила, что сможет добиться большого результата?

– На самом деле, нет, потому что у нас был тяжелый период. В начале года Елена заразилась ковидом и пережила пару очень сложных недель. Она сильно похудела, потеряла мышечную массу, и ей потребовалось много времени, чтобы восстановиться. Она вернулась в Индиан-Уэллс и дошла до четвертьфинала, но играла на адреналине.

Кроме того, в начале года были проблемы со стопой, но нам удалось все уладить. И вот мы здесь – Елена выиграла один из крупнейших титулов в мире! Ей удалось, и я безмерно ею горжусь и невероятно рад.

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