Елена Рыбакина: «Помню, как познакомилась с Жабер на 125-тысячнике WTA. Она была очень приветливая и помогла мне найти теннисный клуб»

23-я ракетка мира Елена Рыбакина рассказала о знакомстве с Онс Жабер на 125-тысячнике в Чикаго в 2018 году. Завтра они поборются в финале «Уимблдона».

«Я помню, как впервые встретила Онс, кажется, когда мы играли 125-тысячник . Мы с отцом приехали впервые, и я встретила ее. Она была очень приветливая и помогла мне найти клуб, потому что у нее была машина. Так что я помню, как познакомилась с Онс.

Все, чего она уже добилась, происходило на моих глазах. Мы, так сказать, вместе идем по этому пути. По-моему, это просто потрясающе – думать, что ты творишь историю».

Елена Рыбакина из Москвы – финалистка «Уимблдона» без россиян. Она расцвела в Казахстане и, видимо, отказалась от российского паспорта

Боролась с лишним весом, нервами и собственным талантом почти 10 лет – а теперь Онс Жабер в финале «Уимблдона». И пишет историю арабского тенниса

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