Виландер о матче Норри против Джоковича: «Нужно полностью выложиться. Есть шанс, что он сможет не пустить дальше главного фаворита»

Семикратный чемпион «Больших шлемов» считает, что у есть шанс обыграть в полуфинале .

«Зависит от первого часа. Нужно полностью выложиться в первый час. Потом зависит от второго часа. Опять нужно полностью выложиться. И в итоге зависит от того, что Новаку 35, а ты на 10 лет моложе и продолжаешь давить.

Возможно, сейчас не твое время, но, может, у финалиста будет шанс победить Новака. Нужно стараться вырвать у Новака каждую встречу, и, возможно, не пришло время Норри его обыграть, но нужно как можно дольше выкладываться по максимуму».

Одним из решающих факторов Виландер назвал поддержку британских трибун.

«Я думаю, он сможет победить, если даст 15 000 болельщиков повод его поддержать и выпить еще по бокалу. Есть шанс, что он сможет не пустить дальше главного фаворита».

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