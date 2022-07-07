«Роджер лучше всех. Он вывел теннис на новый уровень, и призовые сейчас такие высокие во многом благодаря ему». Мюллер – о величайшем в истории

Экс-21-я ракетка мира рассказал, кого считает величайшим теннисистом в истории – , или .

«Если смотреть на статистику и «Большие шлемы», то сейчас это Рафа. Но лично для меня Роджер лучше всех. Я считаю, что он вывел теннис на новый уровень, сделал его более популярным. Призовые сейчас такие высокие во многом благодаря ему.

И игра у него тоже великолепная, самая красивая. Все удары в его исполнении казались такими простыми.

Новак тоже потрясающий теннисист, и я думаю, что в итоге у него будет больше всех «Шлемов» – если не случится никаких неожиданностей, травм.

Конечно, проще всего посмотреть статистику, но если брать шире, то я бы поставил Роджера выше Рафы и Новака».

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