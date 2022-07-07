Прогноз на матч Надаль – Кириос в полуфинале «Уимблдона»

В полуфинале «Уимблдона» четвертая ракетка мира встретится с №40 . Матч пройдет 8 июля.

Надаль – двукратный чемпион «Уимблдона» и рекордсмен по количеству титулов на «Больших шлемах» (22). В этом году он на ТБШ пока не проигрывал. На его счету 19 побед подряд, и только у и были серии длиннее.

27-летний Кириос впервые в карьере вышел в полуфинал «Большого шлема». Ранее он дважды проигрывал в четвертьфиналах.

Где смотреть «Уимблдон»-2022

Покрытие: трава

Текущий рейтинг Надаля: 4

Матчи Надаля в 2022 году: 35-3

Матчи Надаля на траве в 2022 году: 5-0

Позиция Кириоса в рейтинге: 40

Матчи Кириоса в 2022 году: 21-6

Матчи Кириоса на траве в 2022 году: 12-2

Факты перед матчем Надаль – Кириос

В четвертьфинале против Тэйлора Фрица Надаль испытывал проблемы с мышцами живота. Позже он рассказал, что подумывал о том, чтобы сняться с матча. Кроме того, он сказал, что не знает, сможет ли выйти на полуфинал.

Статистика личных встреч Надаль – Кириос

В профессиональных матчах испанец и австралиец встречались девять раз, и Надаль ведет 6:3. Он выиграл три последних матча.

На «Уимблдоне» они встречались дважды, и счет равный – 1:1.

Прогноз на матч Надаль – Кириос

Букмекеры считают Кириоса фаворитом матча. Вероятность его победы оценивается в 59%.

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