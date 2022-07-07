Прогноз на матч Надаль – Кириос в полуфинале «Уимблдона»

В полуфинале «Уимблдона» четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль встретится с №40 Ником Кириосом. Матч пройдет 8 июля.
Надаль – двукратный чемпион «Уимблдона» и рекордсмен по количеству титулов на «Больших шлемах» (22). В этом году он на ТБШ пока не проигрывал. На его счету 19 побед подряд, и только у Рода Лэйвера и Новака Джоковича были серии длиннее.
27-летний Кириос впервые в карьере вышел в полуфинал «Большого шлема». Ранее он дважды проигрывал в четвертьфиналах.
- Покрытие: трава
- Текущий рейтинг Надаля: 4
- Матчи Надаля в 2022 году: 35-3
- Матчи Надаля на траве в 2022 году: 5-0
- Позиция Кириоса в рейтинге: 40
- Матчи Кириоса в 2022 году: 21-6
- Матчи Кириоса на траве в 2022 году: 12-2
Факты перед матчем Надаль – Кириос
В четвертьфинале против Тэйлора Фрица Надаль испытывал проблемы с мышцами живота. Позже он рассказал, что подумывал о том, чтобы сняться с матча. Кроме того, он сказал, что не знает, сможет ли выйти на полуфинал.
Статистика личных встреч Надаль – Кириос
В профессиональных матчах испанец и австралиец встречались девять раз, и Надаль ведет 6:3. Он выиграл три последних матча.
На «Уимблдоне» они встречались дважды, и счет равный – 1:1.
Прогноз на матч Надаль – Кириос
Букмекеры считают Кириоса фаворитом матча. Вероятность его победы оценивается в 59%.
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