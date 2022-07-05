Юристы Кириоса: «Он не считается обвиняемым до первого заседания»

Адвокаты Ника Кириоса опровергли информацию о том, что ему предъявлены обвинения в нападении на бывшую девушку.

«Сегодняшние заголовки в СМИ о том, что господину Кириосу «предъявлено обвинение», не соответствуют действительности.

В настоящее время суд не рассматривает обвинения, и господин Кириос не считается обвиняемым до первого заседания», – сказано в пресс-релизе его адвокатов.

Кириосу грозит два года тюрьмы – бывшая девушка обвинила в нападении. На их последнюю ссору приезжала полиция

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе