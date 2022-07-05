Кириос о том, зачем давал интервью на Центральном корте в красных кроссовках и кепке: «Потому что я делаю что хочу»

Австралиец Ник Кириос обсудил на пресс-конференции, зачем после матча надел красные кроссовки и кепку. В понедельник он обыграл в 1/8 финала «Уимблдона» Брэндона Накашиму (4:6, 6:4, 7:6, 3:6, 6:2).
– Все мы знаем, что уимблдонский дресс-код очень строгий. С момента выхода на корт игроки должны быть одеты в подходящую, почти полностью белую теннисную форму. Зачем вы вышли на Центральный корт в ярко-красных кроссовках и давали интервью в красной кепке?
– Потому что я делаю что хочу.
– Вы выше правил?
– Нет, я не выше правил.
– Они вас не касаются?
– Мне просто нравится носить мои «джорданы».
– Но есть правила, напрямую это запрещающие. Не хочу портить сюрприз, но вас ждет беседа с супервайзерами.
– Ничего страшного. Завтра надену «тройные белые» (кроссовки adidas – Sports.ru).
– Все остальные в обеих сетках...
– Никто. Даже после «Уимблдона» больше никто не ходит по корту в «джорданах».
– Вы только что жаловались на споры, которые вас окружают.
– Я не жалуюсь. Мне это нравится.
«Уимблдон» проверяет цвет трусов, штрафует за неуважение к траве и однажды забанил Хэмилтона. Поэтому его любят даже без рейтинговых очков