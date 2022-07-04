Бадоса о разгроме от Халеп: «Меня даже удивило то, как много я ошибалась»

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Четвертая ракетка мира Паула Бадоса прокомментировала разгром от Симоны Халеп в четвертом круге «Уимблдона» – 1:6, 2:6 за час.

«Я играла агрессивно и слишком много ошибалась. Бывают дни, когда все летит в линии, а бывают, как сегодня, когда все летит в аут.

Но обычно я так много не ошибаюсь. Это меня даже удивило.

Грустно. На второй неделе «Большого шлема» хочется выступить хорошо, а у меня не получилось. Нужно это принять».

По ходу матча Бадоса допустила 21 невынужденную ошибку при 7 виннерсах. У Халеп 17 ударов навылет и девять невынужденных.

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