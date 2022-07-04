Новак Джокович: «Сказал Федереру, что ему нужно вернуться, чтобы мы сыграли еще один раз»

рассказал, о чем вчера говорил с на церемонии в честь 100-летия Центрального корта «Уимблдона».

«Я сказал ему, что его любит огромное количество людей, что его очень тепло встретили. И что ему нужно вернуться, чтобы мы сыграли еще один раз – он и сам об этом говорил.

Мы все видели, что творилось, когда он вышел на корт. Все вскочили на ноги, демонстрировали любовь и уважение к нему. И он легенда во всех смыслах этого слова.

Конечно, по ходу карьеры он был одним из моих главных соперников. Странно видеть, что сейчас он пропускает турниры. Последние несколько лет у него проблемы с травмами. И он сам говорил, что было странно видеть его на «Уимблдоне» в другой роли.

Для тенниса очень важно, чтобы такой человек играл как можно больше, потому что это привлекает огромное внимание и приносит пользу всем нам».

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