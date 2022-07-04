Мария о возвращении в тур после рождения второго ребенка: «Если бы я не верила, что смогу добиваться результатов, меня бы здесь не было»

34-летняя Татьяна Мария прокомментировала выход в четвертьфинал «Уимблдона». Она обыграла Алену Остапенко (5:7, 7:5, 7:5), отыграв два матчбола во втором сете.
«Я всегда верю, что смогу. Вот почему я вернулась после рождения первого ребенка, после рождения второго. Если бы я не верила, что смогу добиваться результатов, меня бы здесь не было. Поэтому всегда нужно верить, продолжать идти вперед, прибавлять и стараться изо всех сил.
Это результат очень упорной работы. Он не возник, скажем так, из ниоткуда. Мы каждый день на корте, мы работаем. Да, как я уже сказала, стараемся прибавлять. Но, возможно, сейчас я понимаю, что могу, что готова действовать. Иногда мелочи могут изменить весь матч. Очень маленькие детали».