Мария о возвращении в тур после рождения второго ребенка: «Если бы я не верила, что смогу добиваться результатов, меня бы здесь не было»

34-летняя прокомментировала выход в четвертьфинал . Она обыграла (5:7, 7:5, 7:5), отыграв два матчбола во втором сете.

«Я всегда верю, что смогу. Вот почему я вернулась после рождения первого ребенка, после рождения второго. Если бы я не верила, что смогу добиваться результатов, меня бы здесь не было. Поэтому всегда нужно верить, продолжать идти вперед, прибавлять и стараться изо всех сил.

Это результат очень упорной работы. Он не возник, скажем так, из ниоткуда. Мы каждый день на корте, мы работаем. Да, как я уже сказала, стараемся прибавлять. Но, возможно, сейчас я понимаю, что могу, что готова действовать. Иногда мелочи могут изменить весь матч. Очень маленькие детали».

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