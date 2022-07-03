«Надеюсь, что смогу еще раз здесь сыграть». Федерер – во время церемонии в честь 100-летия Центрального корта

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Восьмикратный чемпион «Уимблдона» Роджер Федерер поучаствовал в церемонии в честь столетия Центрального корта.

На церемонию пригласили всех чемпионов турнира. Не пришли Мартина Навратилова (из-за ковида), Серена Уильямс, Пит Сампрас, Андре Агасси, Штеффи Граф и Борис Беккер, сейчас находящийся в тюрьме.

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«Я провел очень много матчей на этой площадке, и сейчас странно находиться на ней в другой роли. Здесь я пережил свои самые большие победы и самые болезненные поражения.

Надеюсь, что смогу еще раз здесь сыграть», – сказал 40-летний Федерер, сейчас восстанавливающийся после операции на колене. Швейцарец планирует вернуться в тур осенью.

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