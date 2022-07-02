Надаль о претензиях к Сонего по ходу матча: «Я просто хотел ему кое-что сказать – и сделал это по-доброму»

был недоволен стонами по ходу третьего круга .

Испанец вел 2:1 по сетам и 4:2 в третьем, когда матч остановили, чтобы закрыть крышу. После этого 22-кратный чемпион «Больших шлемов» проиграл два гейма подряд.

При счете 4:4 Надаль подозвал Сонего к сетке и сказал ему, что он слишком протяжно стонет после ударов. После этого разговора судья на вышке попросил итальянца так не делать.

Дальше Надаль выиграл два гейм подряд, и после матча они с Сонего еще минуту обсуждали ситуацию у сетки.

После матча Надаля спросили о том, концовка матча получилась «с перчинкой».

«Не было никакой перчинки.

От всего сердца говорю, что не хотел его сбивать. Я просто хотел ему кое-что сказать – и сделал это по-доброму.

Сейчас мне очень жаль, если я его сбил. Мы поговорили после матча, и потом я еще с ним поговорю. Но никаких проблем у нас нет», – сказал Надаль.

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