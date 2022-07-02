Синнер об 1/8 «Уимблдона» против Алькараса: «Мы оба отличные теннисисты и хорошие люди. Но я мало думаю о нашем будущем соперничестве»

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Янник Синнер прокомментировал победу над Джоном Изнером в третьем круге «Уимблдона». Итальянец победил 6:4, 7:6, 6:3 и впервые вышел во вторую неделю британского «Большого шлема».

«Конечно, это был тяжелый матч. Играть против Джона никогда не бывает легко. Очень рад выйти в следующий раунд.

Сегодня, как и ожидалось, было мало розыгрышей. Он отлично подавал, но я справился».

Также он поделился ожиданиями от встречи с Карлосом Алькарасом в 1/8 финала.

«Мы оба молоды. Мы оба отличные теннисисты и хорошие люди. Но я мало думаю о нашем будущем соперничестве. Я думаю о своем пути, о том, в каком направлении нужно двигаться. Очевидно, предстоит много работы».

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