Болтер посвятила выход в 3-й круг «Уимблдона» умершей бабушке: «Она смотрела каждый мой матч, который показывали по телевизору»

Британка Кэти Болтер посвятила выход в третий круг своей бабушке Джилл, которая умерла на этой неделе.

Во втором круге Болтер одержала вторую в карьере победу над соперницей из топ-10, обыграв прошлогоднюю финалистку .

«Она всегда интересовалась теннисом и жила неподалеку от теннисного клуба, в котором я начала играть. Я провела там много времени вместе с родными.

«Уимблдон» был ее любимым турниром, так что для меня это особенный результат. Она смотрела каждый мой матч, который показывали по телевизору», – сказала Болтер.

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