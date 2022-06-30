Джордан Томпсон: «Не знаю, что сделал «Уимблдон», но трава супермедленная. В жаркий день корты «Ролан Гаррос» быстрее»

высказался о кортах на . Ранее Ник Кириос просил перестать поливать траву и «делать ее такой медленной».

«Я полностью согласен [с Ником]. Я и сам не прочь немного пожаловаться.

По-моему, корт особенно медленный. В прошлом году я больше четырех часов играл первый круг, и в трех сетах [из пяти] счет был 6:2, так что я не представляю, как такое возможно на траве.

Мячи кажутся особенно тяжелыми, а трава просто супермедленная. Не знаю, что они сделали, но она точно медленнее.

Мячи становятся довольно тяжелыми, но я не знаю, то ли трава длиннее, то ли она портит мяч. Понятия не имею. Но корт особенно медленный. Я бы сказал, что в жаркий день корты быстрее.

Я пересмотрел несколько матчей Пэта Рафтера, и мячи и корты тогда были заметно быстрее».

Томпсон сегодня поборется со Стефаносом Циципасом.

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