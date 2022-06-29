Симона Халеп: «Последние несколько лет были очень тяжелыми. Но теперь я снова люблю теннис»

Симона Халеп поделилась эмоциями от возвращения на «Уимблдон», где она взяла титул в 2019 году. В первом матче румынка обыграла Каролину Мухову 6:3, 6:2.

«У меня сохранились прекрасные воспоминания из 2019-го. Всегда приятно возвращаться на Уимблдон». Перед первым матчем я немного нервничала, но сейчас хочу просто получить удовольствие. Очень рада снова здесь играть.

Последние несколько лет были очень тяжелыми. Череда травм, неуверенность в себе, ситуация в мире… Но теперь я снова люблю теннис. Мне нравится быть на корте, и я люблю свою работу».

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