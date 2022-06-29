Стефанос Циципас: «Корты на «Уимблдоне» как водная гладь, лучше просто не придумаешь»

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Стефанос Циципас прокомментировал победу над Александром Ритшаром на старте «Уимблдона». Грек победил со счетом 7:6, 6:3, 5:7, 6:4. 

«Конечно, приятно вернуться на «Уимблдон». Хочу поздравить Александра с невероятным выступлением. Уверен, что мы еще много раз его увидим.

Я чувствую себя абсолютно уверенно. На прошлой неделе я играл на Мальорке, где условия были немного другими – было жарко и влажно. Травяные корты здесь как водная гладь, лучше просто не придумаешь».

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