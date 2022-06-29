Коккинакис о Джоковиче: «Новак кирпичная стена, которую нужно разбить. Сам себя он не уничтожит»

Танаси Коккинакис ответил, стало ли у него больше шансов по сравнению с первым матчем против Новака Джоковича в 2015 году. Сегодня они сыграют во втором круге «Уимблдона».

«Наверное, нет. Тогда у меня было больше игровой практики и лучше форма, но я был очень молод. Ну и покрытие было другое – мы играли в третьем круге «Ролан Гаррос».

Раньше трава была для меня неудобным покрытием, но сейчас я лучше адаптировался. Конечно, это будет тяжелое испытание. Сколько лет он уже здесь выигрывает? Так что да, я не фаворит (улыбается).

Новака отличает то, как хорошо он двигается, особенно на траве. Для меня на траве это самая большая проблема. Такое ощущение, что он может достать любые мячи, а это умеют немногие. Мне нужно будет нанести лишние один, два, три, четыре, пять ударов, чтобы просто иметь шанс выиграть очко.

Надеюсь, я сыграю раскованно и покажу свой теннис. Он кирпичная стена, которую нужно разбить. Сам себя он не уничтожит. Думаю, будет очень весело».

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