Костюк – о том, что россиян нельзя отстранять, так как спорт вне политики: «Сейчас речь не о политике»

76-я ракетка мира украинка прокомментировала утверждение, что спорт должен быть вне политики.

«Спорт всегда был политичен. Понимаете, мы же не говорим о какой-то пропаганде по отдельным людям в политике, которую мы стараемся продвинуть. Например, очень политично будет, если кто-то будет продвигать конкретного человека, политика или конкретную политику, какую-то партию и так далее. Это да, это политично и не имеет к спорту никакого отношения.

Но здесь нет политического направления. [...] И все, что происходит, это чрезвычайно грустно. Почему все это происходит, я не понимаю. Не знаю, как это еще объяснить. У меня есть свои фаны, есть люди, для которых я могу быть своего рода примером, пусть это и маленький круг людей. Но я что-то транслирую миру, и мир это слушает. То, что думают люди, это очень важно.

Даже если мы скажем, ладно, это политическое решение, но спорт всегда был частью этого и всегда будет. В таких странах как Россия, когда они стараются показать, что у них сильная страна, они делают это через спортсменов, мол, смотрите, насколько они хороши, сколько медалей на Олимпиаде они собрали и так далее. Так что в странах, как Россия или Китай, спорт чрезвычайно политизирован. Честно, когда кто-то говорит, что спорт вне политики, это реально глупо (улыбается)».

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