Контавейт о том, что пропустила травяной сезон из-за последствий ковида: «Временами испытываю слабость, но я научилась с этим справляться»

Анетт Контавейт прокомментировала победу над Бернардой Перой в первом круге «Уимблдона». Эстонка пропустила травяной сезон из-за последствий ковида.

«Очень приятно быть второй сеяной. Рада, что снова могу играть и соревноваться. Месяц назад мне было очень тяжело. Я бы не приехала сюда, если бы не чувствовала, что могу соревноваться на самом высоком уровне.

Я чувствую себя лучше. Временами испытываю слабость, но я научилась с этим справляться и строить подготовку, исходя из самочувствия».

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