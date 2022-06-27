Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-5, Кириос – в топ-40, Кресси дебютировал в топ-50

Чемпион турнира на Мальорке Стефанос Циципас вернулся в топ-5, вытеснив оттуда Каспера Рууда.
Финалист турнира в Истбурне Максим Кресси дебютировал в топ-50.
Ник Кириос вернулся в топ-40.
FedEx ATP Rankings
Положение на 27 июня 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Даниил Медведев (Россия)
|7955
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|7030
|3 (3)
|Новак Джокович (Сербия)
|6770
|4 (4)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|6525
|5 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5150
|6 (5)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5050
|7 (7)
|Карлос Алькарас (Испания)
|4890
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3870
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3760
|10 (10)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3735
|11 (11)
|Маттео Берреттини (Италия)
|3480
|22 (22)
|Карен Хачанов (Россия)
|1755
|40 (45)
|Ник Кириос (Австралия)
|1070
|42 (43)
|Аслан Карацев (Россия)
|1068
|45 (60)
|Максим Кресси (США)
|1047
|47 (56)
|Бенжамен Бонзи (Франция)
|1026
|54 (32)
|Лоренцо Сонего (Италия)
|980
|94 (108)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|627
|128 (130)
|Павел Котов (Россия)
|461
|147 (148)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|392
|158 (173)
|Александр Шевченко (Россия)
|349
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