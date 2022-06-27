Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-5, Кириос – в топ-40, Кресси дебютировал в топ-50

Чемпион турнира на Мальорке Стефанос Циципас вернулся в топ-5, вытеснив оттуда Каспера Рууда.

Финалист турнира в Истбурне Максим Кресси дебютировал в топ-50.

Ник Кириос вернулся в топ-40.

FedEx ATP Rankings

Положение на 27 июня 2022

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