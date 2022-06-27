Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-5, Кириос – в топ-40, Кресси дебютировал в топ-50

Теги рейтинги ATP Ник Кириос Стефанос Циципас Максим Кресси Теннис

Чемпион турнира на Мальорке Стефанос Циципас вернулся в топ-5, вытеснив оттуда Каспера Рууда.

Финалист турнира в Истбурне Максим Кресси дебютировал в топ-50.

Ник Кириос вернулся в топ-40.

FedEx ATP Rankings

Положение на 27 июня 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Даниил Медведев (Россия) 7955
2 (2) Александр Зверев (Германия) 7030
3 (3) Новак Джокович (Сербия) 6770
4 (4) Рафаэль Надаль (Испания) 6525
5 (6) Стефанос Циципас (Греция) 5150
6 (5) Каспер Рууд (Норвегия) 5050
7 (7) Карлос Алькарас (Испания) 4890
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 3870
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3760
10 (10) Хуберт Хуркач (Польша) 3735
11 (11) Маттео Берреттини (Италия) 3480
22 (22) Карен Хачанов (Россия) 1755
40 (45) Ник Кириос (Австралия) 1070
42 (43) Аслан Карацев (Россия) 1068
45 (60) Максим Кресси (США) 1047
47 (56) Бенжамен Бонзи (Франция) 1026
54 (32) Лоренцо Сонего (Италия) 980
94 (108) Джек Дрэйпер (Великобритания) 627
128 (130) Павел Котов (Россия) 461
147 (148) Роман Сафиуллин (Россия) 392
158 (173) Александр Шевченко (Россия) 349

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