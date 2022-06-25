Серена о том, какой результат на «Уимблдоне» будет считать успешным: «Вы знаете ответ на этот вопрос»

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Серена Уильямс не стала отвечать, какой результат на «Уимблдоне» будет считать успешным.

«Ребята, вы знаете ответ на этот вопрос (улыбается). Не знаю, у меня высокие цели, но посмотрим. Я не буду отвечать».

Американка не играла почти год после прошлогоднего «Уимблдона», где снялась из-за травмы по ходу первого круга.

«Если честно, меня это очень мотивировало. После [прошлогоднего] матча я всегда держала это в голове. Это невероятно мотивировало. Никогда не хочется заканчивать матч подобным образом – это очень обидно. Но я всегда держала это в голове».

Она вернулась в тур на этой неделе на парном турнире в Истбурне. Вместе с Онс Жабер они дошли до полуфинала, после чего снялись из-за травмы туниски. 

«Истбурн стал полезным опытом. Я собиралась там сыграть. Я считала, что буду не готова к одиночке, просто сыграю пару и оценю свою состояние. Вполне возможно, что я могла бы сыграть там в одиночке.

Но в парном разряде было отлично. Онс хорошо играла, было здорово. Я была готова лучше, чем предполагала месяц, два или три назад. Гораздо, гораздо лучше. Так что я была немного удивлена, но в то же время мы весело провели время, и я получала удовольствие. Не знаю, снова выйти на корт было здорово».

Также Уильямс ответила, рада ли она, что не попала в первом круге на игроков из топа посева.

«Любой матч тяжелый. Никогда нельзя недооценивать ни одну соперницу и ни один матч. Мне могла достаться любая».

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