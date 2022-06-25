Ига Швентек: «Вчера я видела Серену и была потрясена, не знала, как реагировать. Я хотела с ней встретиться»

Первая ракетка мира рассказала о встрече с 23-кратной чемпионкой ТБШ Сереной Уильямс.

«Я видела ее вчера и была потрясена, не знала, как реагировать. Я хотела с ней познакомиться. Я видела, что рядом с ней столько людей. Я не знаю ее команду. Это было довольно странно.

Но здорово просто увидеть ее в туре, потому что она настоящая легенда, никто не сделал столько в теннисе.

Я уверена, что она будет в хорошей форме, потому что у нее большой опыт возвращений после перерывов и просто участия в «Больших шлемах». Думаю, она сможет им воспользоваться [на «Уимблдоне»]».

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