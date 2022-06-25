Стефанос Циципас: «Я уже играл в финале на неделе перед «Большим шлемом» в год, когда вышел в финал «Ролан Гаррос». Но этот раз все по-другому»

прокомментировал выход в финал на Мальорке.

«Я уже играл в финале на неделе перед «Большим шлемом». Это было в Лионе в год, когда я вышел в финал (в 2021-м – Sports.ru). Выход в финал и такая стабильность в матчах здорово помогли. В этот раз все по-другому. Мы говорим о другом покрытии, так что посмотрим».

За титул на Мальорке Циципас поборется с Роберто Баутиста-Агутом.

На следующей неделе Циципас начнет матчем против Александра Ритшара. За четыре предыдущих участия грек трижды проиграл в первом круге и один раз дошел до четвертого.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе