Костюк о допуске россиян на US Open: «Я была разочарована задолго до того, как приняли все решения»

76-я ракетка мира украинка прокомментировала недопуск россиян и белорусов от и последующее лишение турнира рейтинговых очков.

«Все украинские игроки поддерживают решение «Уимблдона», и я думаю, что не только украинские. Мне кажется, многие поддерживают это решение.

Мы видим, что теннисисты по-прежнему любят турнир и играют, независимо от обстоятельств. Есть всего пара отказов из-за травм – но все продолжают играть, и это очень греет душу.

Я рада, что игроки не отвернулись от «Уимблдона». Все могло сложиться иначе. Мог бы начаться бойкот, и тогда «Уимблдон» все равно не допустил бы россиян или белорусов, но все и так уже было очень запутанно и неправильно с самого начала. Если бы что-то подобное [бойкоту] произошло, это только добавило бы неразберихи, поэтому я поддерживаю «Уимблдон». Я готова это в сотый раз повторить.

Мы чувствуем поддержку Англии. Безусловно, это здорово, потому что не многие страны оказывают такую большую постоянную поддержку.

Я рада, что здесь играю. Это будет одно из самых ярких впечатлений в жизни каждого, кто играет «Большой шлем» без рейтинговых очков. Хочется посмотреть, какой будет атмосфера, но я думаю, что она будет немного отличаться от остальных турниров. Я с нетерпением жду».

Также она отреагировала на решение допустить россиян и белорусов под нейтральным флагом.

«Я была разочарована задолго до того, как приняли все решения. С первых недель после [24 февраля] я была разочарована тем, как все в теннисе реагировали, и разочарование продолжается.

Не то чтобы я шокирована или что-то такое. Просто... мы постоянно разочаровываемся, и ничего не меняется, но что есть, то есть. Что я могу сделать? Я стараюсь изо всех сил».

Костюк поделилась, как справляется с переживаниями.

«Я общаюсь с психологом. Не думаю, что в подобных обстоятельствах можно самостоятельно переварить эту информацию и справиться в одиночку. Я знаю людей, которые не обращались за помощью, и вижу, насколько им это вредит.

Я проделала большую работу, и это помогло мне не только на корте, но и в разных жизненных ситуациях. Я рада, но работа продолжается, и я надеюсь, что станет лучше».

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