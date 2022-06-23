Медведев четвертый раз в пяти матчах проиграл Баутиста-Агуту

Первая ракетка мира не защитил титул на Мальорке – в четвертьфинале он проиграл со счетом 3:6, 2:6.

Медведев пятый раз встретился с испанцем и потерпел четвертое поражение. Единственную победу он одержал на прошлой неделе в Галле.

Из игроков, с которыми россиянин провел больше одного матча, хуже статистика у него только против:

Роджера Федерера – 0:3;

Юго Эмбера – 0:2;

Гидо Пельи – 0:2;

Рафаэля Надаля – 1:5.

По ходу травяного сезона Медведев провел три турнира, на которых дважды проиграл в финале и один раз в 1/4. Во всех проигранных матчах он взял по пять геймов.

Медведев проиграл пять финалов подряд. Это трагедия и провал?

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