Шварцмана и Мартинеса ограбили во время турнира в Истбурне

Диего Шварцмана и Педро Мартинеса ограбили во время турнира в Истбурне.
Вечером в понедельник полиция приезжала в отель, где они живут. Мартинес и Шварцман дали показания.
«Когда я пришел в номер, то понял, что нет моих часов. Я обыскал всю комнату, их не было, и когда я пошел сообщить на ресепшн, через 15 минут появился Диего и сказал то же самое», – рассказал Мартинес.
Он добавил, что было сложно соревноваться в таких обстоятельствах. На следующий день он играл с Алехандро Давидовичем-Фокина (1:6, 7:6, отказ Давидовича-Фокина из-за травмы).
«Было трудно. У меня из номера украли часы, и у Шварцмана тоже забрали несколько вещей. У меня выдался плохой вечер, это правда. Я не выспался. Было трудно готовиться к матчу, но я просто старался сосредоточиться на игре».
Полиция Сассекса подтвердила две кражи со взломом, заявив, что «был украден ряд дорогостоящих предметов, включая часы и сумки, а также наличные деньги и некоторые личные вещи».
Расследование продолжается, но Мартинес не надеется, что вещи удастся вернуть.
«Думаю, это очень сложно. У них не было камер в коридорах.
Эти часы были у меня полтора года. Я купил их, когда впервые вышел в третий круг «Ролан Гаррос». Да, они были памятные, потому что оттуда. Но что я могу поделать?»