Шварцмана и Мартинеса ограбили во время турнира в Истбурне

и Педро Мартинеса ограбили во время турнира в Истбурне.

Вечером в понедельник полиция приезжала в отель, где они живут. Мартинес и Шварцман дали показания.

«Когда я пришел в номер, то понял, что нет моих часов. Я обыскал всю комнату, их не было, и когда я пошел сообщить на ресепшн, через 15 минут появился Диего и сказал то же самое», – рассказал Мартинес.

Он добавил, что было сложно соревноваться в таких обстоятельствах. На следующий день он играл с Алехандро Давидовичем-Фокина (1:6, 7:6, отказ Давидовича-Фокина из-за травмы).

«Было трудно. У меня из номера украли часы, и у Шварцмана тоже забрали несколько вещей. У меня выдался плохой вечер, это правда. Я не выспался. Было трудно готовиться к матчу, но я просто старался сосредоточиться на игре».

Полиция Сассекса подтвердила две кражи со взломом, заявив, что «был украден ряд дорогостоящих предметов, включая часы и сумки, а также наличные деньги и некоторые личные вещи».

Расследование продолжается, но Мартинес не надеется, что вещи удастся вернуть.

«Думаю, это очень сложно. У них не было камер в коридорах.

Эти часы были у меня полтора года. Я купил их, когда впервые вышел в третий круг . Да, они были памятные, потому что оттуда. Но что я могу поделать?»

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