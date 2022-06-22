Медведев об условиях в матче с Карацевым на Мальорке: «Было ветрено. Много очков ушли тому, кто просто забрасывал мяч на чужую половину корта»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Асланом Карацевым во втором круге на Мальорке. Действующий чемпион победил со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

«Сегодня было трудно поддерживать ритм в ветреных условиях. Много очков ушли тому, кто просто забрасывал мяч на чужую половину корта. Было нелегко, но я рад, что выиграл, это самое главное.

В прошлом году здесь было потрясающе, я показал отличный теннис. Надеюсь, у меня получится сделать то же самое в этом году. Мне нравится здесь, на Мальорке, так что, надеюсь, я смогу как можно дольше оставаться на турнире».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе