Медведев об условиях в матче с Карацевым на Мальорке: «Было ветрено. Много очков ушли тому, кто просто забрасывал мяч на чужую половину корта»

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Даниил Медведев прокомментировал победу над Асланом Карацевым во втором круге на Мальорке. Действующий чемпион победил со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

«Сегодня было трудно поддерживать ритм в ветреных условиях. Много очков ушли тому, кто просто забрасывал мяч на чужую половину корта. Было нелегко, но я рад, что выиграл, это самое главное.

В прошлом году здесь было потрясающе, я показал отличный теннис. Надеюсь, у меня получится сделать то же самое в этом году. Мне нравится здесь, на Мальорке, так что, надеюсь, я смогу как можно дольше оставаться на турнире».

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