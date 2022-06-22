Кубок Лэйвера-2023 пройдет в Ванкувере, в 2024-м – в Берлине

Стали известны города, которые примут Кубок Лэйвера в 2023 и 2024 годах.

В следующем году турнир пройдет в Ванкувере на 19-тысячной «Роджерс-арене».

В 2024-м Кубок Лэйвера переедет в Берлин. Матчи состоятся на «Мерседес-Бенц Арене», вмещающей 17 тысяч человек.

Предыдущие розыгрыши Кубка Лэйвера прошли в Праге (2017), Чикаго (2018) и Женеве (2019), Бостоне (2021), а в этом году турнир пройдет в Лондоне.

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