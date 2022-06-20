Елена Веснина: «Официально карьеру я не завершала. Оставляю себе возможность снова играть»

Экс-первая ракетка мира в паре ответила на вопрос о завершении карьере. В воскресенье 35-летняя россиянка в паре с Леонидом Агутиным выиграла благотворительный турнир.

«Я начала тренироваться за неделю до этого турнира. У меня была травма, ахилл болел очень долгое время. Потом упала, рассекла себе руку. Эти травмы мешали нормально тренироваться. А сейчас уже планирую набирать форму.

По поводу участия в профессиональных турнирах пока сложно что-то загадывать, посмотрим. Официально карьеру я не завершала. Оставляю себе возможность снова играть».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе