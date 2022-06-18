Хуркач в матче с Кириосом повторил личный рекорд по количеству эйсов

Хуберт Хуркач обыграл Ника Кириоса (4:6, 7:6, 7:6) и вышел в финал турнира в Галле.
Хуркач подал 27 эйсов, повторив личный рекорд по количеству подач навылет за матч. Поляк установил его в этом году в полуфинале в Дубае, когда проиграл Андрею Рублеву. Даже в матчах пятисетового формата он не подавал больше.
Отметим, что в двух последних матчах Хуркач не сделал ни одного брейка (не реализовал два против Кириоса и не создал ни одного против Феликса Оже-Альяссима).
Из семи последних сетов, которые провел Хуркач, пять закончились тай-брейками. Он выиграл все из них.
Хуркач вышел в пятый финал на уровне ATP, четыре предыдущих он выиграл.
Завтра он поборется с Даниилом Медведевым. Счет в личных встречах 2:2, на траве Хуркач ведет 1:0.