Хуркач в матче с Кириосом повторил личный рекорд по количеству эйсов

обыграл (4:6, 7:6, 7:6) и вышел в финал турнира в Галле.

Хуркач подал 27 эйсов, повторив личный рекорд по количеству подач навылет за матч. Поляк установил его в этом году в полуфинале в Дубае, когда проиграл Андрею Рублеву. Даже в матчах пятисетового формата он не подавал больше.

Отметим, что в двух последних матчах Хуркач не сделал ни одного брейка (не реализовал два против Кириоса и не создал ни одного против ).

Из семи последних сетов, которые провел Хуркач, пять закончились тай-брейками. Он выиграл все из них.

Хуркач вышел в пятый финал на уровне , четыре предыдущих он выиграл.

Завтра он поборется с . Счет в личных встречах 2:2, на траве Хуркач ведет 1:0.

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