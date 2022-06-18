Хуркач в матче с Кириосом повторил личный рекорд по количеству эйсов

Теги ATP Terra Wortmann Open Ник Кириос Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Хуберт Хуркач Теннис

Хуберт Хуркач обыграл Ника Кириоса (4:6, 7:6, 7:6) и вышел в финал турнира в Галле.

Хуркач подал 27 эйсов, повторив личный рекорд по количеству подач навылет за матч. Поляк установил его в этом году в полуфинале в Дубае, когда проиграл Андрею Рублеву. Даже в матчах пятисетового формата он не подавал больше.

Отметим, что в двух последних матчах Хуркач не сделал ни одного брейка (не реализовал два против Кириоса и не создал ни одного против Феликса Оже-Альяссима).

Из семи последних сетов, которые провел Хуркач, пять закончились тай-брейками. Он выиграл все из них.

Хуркач вышел в пятый финал на уровне ATP, четыре предыдущих он выиграл.

Завтра он поборется с Даниилом Медведевым. Счет в личных встречах 2:2, на траве Хуркач ведет 1:0.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные