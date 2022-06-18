Бушар не сыграет на «Уимблдоне», так как турнир лишили рейтинговых очков

Эжени Бушар сообщила, что не сыграет на «Уимблдоне».
«Я решила отказаться от участия в «Уимблдоне» в связи с решением WTA не начислять рейтинговые очки на турнире этого года.
После операции на плече я могу заявиться по защищенному рейтингу на ограниченное количество турниров. Хотя я люблю «Уимблдон» и грустно его пропускать, использовать защищенный рейтинг на турнире без рейтинговых очков не имеет смысла. Я должна выбирать с умом и использовать защищенный рейтинг на турнирах, которые помогут мне вернуться туда, где я хочу быть.
Я продолжаю тренироваться/восстанавливаться и планирую вернуться к соревнованиям в конце этого лета. Теперь я использую две возможности заявиться на ТБШ на US Open и Australian Open», – написала Бушар, поблагодарив болельщиков за поддержку.
Канадка не выступала из-за травмы с прошлого марта.