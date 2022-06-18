Бушар не сыграет на «Уимблдоне», так как турнир лишили рейтинговых очков

Теги Australian Open US Open Уимблдон WTA Эжени Бушар Теннис

Эжени Бушар сообщила, что не сыграет на «Уимблдоне».

«Я решила отказаться от участия в «Уимблдоне» в связи с решением WTA не начислять рейтинговые очки на турнире этого года.

После операции на плече я могу заявиться по защищенному рейтингу на ограниченное количество турниров. Хотя я люблю «Уимблдон» и грустно его пропускать, использовать защищенный рейтинг на турнире без рейтинговых очков не имеет смысла. Я должна выбирать с умом и использовать защищенный рейтинг на турнирах, которые помогут мне вернуться туда, где я хочу быть.

Я продолжаю тренироваться/восстанавливаться и планирую вернуться к соревнованиям в конце этого лета. Теперь я использую две возможности заявиться на ТБШ на US Open и Australian Open», – написала Бушар, поблагодарив болельщиков за поддержку.

Канадка не выступала из-за травмы с прошлого марта.

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