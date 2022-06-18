Бушар не сыграет на «Уимблдоне», так как турнир лишили рейтинговых очков

сообщила, что не сыграет на «Уимблдоне».

«Я решила отказаться от участия в в связи с решением не начислять рейтинговые очки на турнире этого года.

После операции на плече я могу заявиться по защищенному рейтингу на ограниченное количество турниров. Хотя я люблю «Уимблдон» и грустно его пропускать, использовать защищенный рейтинг на турнире без рейтинговых очков не имеет смысла. Я должна выбирать с умом и использовать защищенный рейтинг на турнирах, которые помогут мне вернуться туда, где я хочу быть.

Я продолжаю тренироваться/восстанавливаться и планирую вернуться к соревнованиям в конце этого лета. Теперь я использую две возможности заявиться на ТБШ на и , – написала Бушар, поблагодарив болельщиков за поддержку.

Канадка не выступала из-за травмы с прошлого марта.

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