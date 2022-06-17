Бад-Хомбург (WTA). Кудерметова начнет матчем с Калинской, Касаткина сыграет с Петкович, Самсонова – с квалифаером

Прошла жеребьевка турнира WTA в Бад-Хомбурге, который стартует в воскресенье.

Дарья Касаткина (1) в первом круге сыграет с Андреа Петкович. Вероника Кудерметова (5) встретится с Анной Калинской.

Анастасия Потапова стартует матчем против Татьяны Мария (WC), а Людмила Самсонова (8) встретится с одной из победительниц квалификации.

Полуфиналистка «Ролан Гаррос» Мартина Тревисан (7) сыграет с Бьянкой Андрееску, а Анжелик Кербер (3) – с квалифаером.

Белинда Бенчич (2) поборется с Сабин Лисицки (WC), Симона Халеп (4) – с Катериной Синяковой.

Полностью сетка здесь.

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